صحيفة أمريكية تكشف عن حقيقة أصوات انتخابية في جورجيا قد تُعيد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أتاح إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية جورجيا، تحديد أكثر من 2.6 ألف صوت غير محسوب في إحدى المقاطعات، وفقاً لصحيفة (أتلانتا جورنال- كونستيتيوشن) المحلية.



ووفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم) عن الصحيفة، فإنه من المفترض أن العطل كان بسبب مشكلة في الماسح الضوئي للرسائل الإخبارية.



وأشارت إلى أن بطاقات الاقتراع المكتشفة هذه قد تساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سد الفجوة عن المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي تم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، وفقاً لتقارير إعلامية أولية.



وفي الوقت الحالي، وبحسب قنوات تلفزيونية، تتجاوز فجوة بايدن عن ترامب 14 ألف صوت، لصالح الأول.



وأكد مفوض الانتخابات في ولاية جورجيا، غابرييل سترلينج، أن ذلك لم يكن خللاً فنياً، ودعا إلى استقالة رئيس اللجنة الانتخابية للمنطقة التي تم العثور فيها على بطاقات الاقتراع.



وفي وقت سابق، أعلن المسؤول في ولاية جورجيا، براد رافينسبيرجر، عن إمكانية إعادة فرز الأصوات يدوياً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.