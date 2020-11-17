شؤون فلسطينية

غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي

غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت شرطة المرور والنجدة، بغزة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات، حملة الفحص الشتوي لعام 2020- 2021 بعنوان "سلامة مركبتك من سلامتك".

وقال د. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية بوزارة النقل والمواصلات، إن دوريات السلامة المرورية وشرطة المرور ستبدءان بالمتابعة الميدانية للمركبات من اليوم وحتى 4 أشهر قادمة بهدف الفحص الفني في كافة محافظات قطاع غزة للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق خلال فصل الشتاء.

وأشار الكحلوت إلى أنه سيتم فحص الأجزاء الأساسية من المركبة ومدى صالحيتها وسيرها على الطريق من خلال فحص الإطارات والبطارية والفرامل والغمازات والبطارية والإنارة الأمامية والخلفية.

ودعا السائقين وأصحاب المركبات إلى ضرورة التوجه لمراكز الفحص الفني لفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة مركباتهم.

من جانبه أكد العقيد تامر شحادة مدير شرطة المرور والنجدة، أن الفحص الشتوي السنوي هو بمثابة فحص دوري كل عام يتم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، مشيرا إلى أنه يتم إعلام السائقين ومتابعتهم وإلزامهم بتطبيق إجراءات السلامة، والتي تعتبر مسؤولية مجتمعية للسلامة على الطريق وحفظ أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.

كما ودعا السائقين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية بسبب انتشار فيروس (كورونا)، والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.

وأضاف أن السائق يتحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفة التعليمات الاحترازية والتي أقرتها الجهات المختصة في مواجهة جائحة (كورونا).


 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

سلفيت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

شاهد: وكيل وزارة الصحة بغزة يتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

شاهد: وكيل وزارة الصحة بغزة يتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

نبيل عمرو: القضية الفلسطينية لن تكون على أجندة جو بايدن قبل ستة أشهر

نبيل عمرو: القضية الفلسطينية لن تكون على أجندة جو بايدن قبل ستة أشهر

الخليل: لجان السلامة العامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 4 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة العامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 4 منشآت غير ملتزمة

فلسطين تستقبل وفداً طبياً روسياً متخصصاً بعلاج مرضى (كورونا)

فلسطين تستقبل وفداً طبياً روسياً متخصصاً بعلاج مرضى (كورونا)

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي

غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

سلفيت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

شاهد: وكيل وزارة الصحة بغزة يتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

شاهد: وكيل وزارة الصحة بغزة يتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي

نبيل عمرو: القضية الفلسطينية لن تكون على أجندة جو بايدن قبل ستة أشهر

نبيل عمرو: القضية الفلسطينية لن تكون على أجندة جو بايدن قبل ستة أشهر

الخليل: لجان السلامة العامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 4 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة العامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 4 منشآت غير ملتزمة

بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية المواصلات لظهور إصابات (كورونا) فيها

بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية المواصلات لظهور إصابات (كورونا) فيها

منوعات

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل &#34;متهورة بس بحبك&#34; والمتهورة ترد

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل "متهورة بس بحبك" والمتهورة ترد

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها &#34;إلي بيضحكها&#34;؟

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها "إلي بيضحكها"؟

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

عربي

المغرب: تسجيل تراجع بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

المغرب: تسجيل تراجع بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بوتين يوجه وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية بالسودان

بوتين يوجه وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية بالسودان

وزير الخارجية القطري: ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية والنتيجة مزيد من عدم الاستقرار

وزير الخارجية القطري: ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية والنتيجة مزيد من عدم الاستقرار