غزة: شرطة المرور وبالتعاون مع النقل والمواصلات تطلقان حملة الفحص الشتوي

وأشار الكحلوت إلى أنه سيتم فحص الأجزاء الأساسية من المركبة ومدى صالحيتها وسيرها على الطريق من خلال فحص الإطارات والبطارية والفرامل والغمازات والبطارية والإنارة الأمامية والخلفية.



ودعا السائقين وأصحاب المركبات إلى ضرورة التوجه لمراكز الفحص الفني لفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة مركباتهم.



من جانبه أكد العقيد تامر شحادة مدير شرطة المرور والنجدة، أن الفحص الشتوي السنوي هو بمثابة فحص دوري كل عام يتم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، مشيرا إلى أنه يتم إعلام السائقين ومتابعتهم وإلزامهم بتطبيق إجراءات السلامة، والتي تعتبر مسؤولية مجتمعية للسلامة على الطريق وحفظ أرواح المواطنين وضمان سلامتهم.



كما ودعا السائقين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية بسبب انتشار فيروس (كورونا)، والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.





وأضاف أن السائق يتحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفة التعليمات الاحترازية والتي أقرتها الجهات المختصة في مواجهة جائحة (كورونا).











رام الله - دنيا الوطنأطلقت شرطة المرور والنجدة، بغزة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات، حملة الفحص الشتوي لعام 2020- 2021 بعنوان "سلامة مركبتك من سلامتك".وقال د. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية بوزارة النقل والمواصلات، إن دوريات السلامة المرورية وشرطة المرور ستبدءان بالمتابعة الميدانية للمركبات من اليوم وحتى 4 أشهر قادمة بهدف الفحص الفني في كافة محافظات قطاع غزة للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق خلال فصل الشتاء.