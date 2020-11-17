المغرب: تسجيل تراجع بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة، في البلاد، تسجيل 3012 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، بعد أن سجلت 4966 إصابة يوم الأحد.





ووصل إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) منذ بدء تفشي الفيروس، إلى 296189 إصابة.



كما شهد في نفس الفترة تسجيل 71 وفاة جديدة مقابل 82 وفاة أمس، مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 4850 حالة.









رام الله - دنيا الوطنسجل المغرب يوم الاثنين، تراجعاً في عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).