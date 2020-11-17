الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا وشابًا آخر على مدخل بيت أمر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، شابين على مدخل بلدة بيت أمر، شمال محافظة الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمود أحمد محمود العلامي (19 عاما) وشابا آخر لم تعرف هويته، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



