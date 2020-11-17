سلفيت: الاحتلال يسلم مواطناً إخطاراً بوقف العمل بأرضه بمحاذاة الجدار





ووفق ما ذكرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، فإن المواطن صلاح عبد اللطيف رداد، من بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت، تسلم أربعة إخطارات، قبل سلطات الاحتلال، بوقف العمل في أرضه الواقعه بمنطقة "خلة الرميلة" بمحاذاة الجدار.

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطناً إخطاراً بوقف العمل في أرضه بمحاذاة الجدار في محافظة سلفيت.