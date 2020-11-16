محافظ طوباس يتراس اجتماعاً طارئاً للجنة الطوارئ العليا



وأكد العاصي على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية بارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم، مبيناً أن هذا الالتزام هو ما يحمينا ويحمي أبناء شعبنا من هذا الفيروس.



كما أكد على ضرورة منع التجمعات من الأعراس وبيوت الأجر التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على حياة ابناء شعبنا وتودي الى توسع رقعة الإصابات.



وبيّن المحافظ أن الطواقم الرقابية والتفتيشيه عليها أن تنشط باتجاه المخالفين حتى لا نصل إلى مرحلة الإغلاق.



وتباحث الحضور في آليات التعامل مع الحالات المتزايدة في طمون وضرورة التعامل مع هذا التزايد ووقفة عند هذا الحد حتى لا نصل الى اعداد يصعب التعامل معها.



واستمع الحضور الى تقرير مفصل عن الحالة الوبائية في المحافظة تبين فيها ارتفاع مضطرد بأعداد الاصابات في المحافظه وتحديدا في بلدة طمون.



وبين ممثل الصحة أن السبب في هذا التزايد بالاعداد هو المخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات والمخالفة للبروتوكولات الصحية.



كما أكد الحضور على ضرورة تفعيل لجان المسانده خاصة وفصل الشتاء على الابواب.



وفيما يخص المدارس بين مدير التربية والتعليم ان الوضع الصحي جيد وذلك بسبب الالتزام وتشديد التعليمات على الالتزام وذلك عبر طواقم متخصصة تعمل في هذا الاطار بالتنسيق مع الصحه وفرق الرقابة والتفتيش، مبيناً أنه والحمدلله لم تغلق اي مدرسة حتى تاريخة في محافظة طوباس وان اعداد الاصابات بين الطلبة والمعلمين تحت السيطرة.



رام الله - دنيا الوطنترأس اللواء ركن يونس العاصي محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اجتماع طارئ للجنة الطوارئ العليا في المحافظة ظهر اليوم في مقر المحافظة.واطلع المحافظ الحضور على تعليمات القيادة الفلسطينية بما يخص التطورات الصحية وأزمة (كورونا) خاصة واننا على أبواب فصل الشتاء.