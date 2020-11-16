شؤون فلسطينية

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء

مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يبدأ اجتماعاته يجامعة الدول العربية الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
يبدأ اجتماع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الدورة (83) صباح غدٍ الثلاثاء عبر خاصية (فيديو كونفرانس) والاجتماع المشترك (30) بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين  ومسؤولي التعليم بـ (أونروا) من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وسيشارك في أعمال الدورة وفود: دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، واتحاد الجامعات العربية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (أسيسكو) .

وقال رامي المدهون مدير عام الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ان دولة فلسطين ستشارك بوفد مشترك من وزارة التربية والتعليم ودائرة شؤون اللاجئين برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح ويضم مدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن احمد إسماعيل بالإضافة الى عضوية المدهون .

وأوضح ان الاجتماعات ستناقش سبل دعم وتطوير العملية التربوية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك المؤسسات التعليمية التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على اراضي الدول العربية المضيفة، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني بالإضافة الى استهداف المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس بما في ذلك مدارس (أونروا).

 ولفت إلى أن جدول اعمال الاجتماع سيبحث اثر الأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا) على العملية التربوية والتعليمية في مدراسها وسبل معالجتها، بالإضافة الى تأثير جائحة (كورونا) على العملية التعليمية في الدول العربية المضيفة والإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول المضيفة وإدارة الاونروا في مناطق عملياتها الخمسة لاستمرارية العملية التعليمية وانجاح أنماط التعلم عن بعد والتعلم المدمج والإجراءات الوقائية التي اتخذتها لحماية الطلبة.     

وأضاف: أن رئيس الوفد الفلسطيني سيقدم تقرير حول سير العملية التعليمية وحجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق العملية التعليمية من  1/1/2020  وحتى 31/8/2020 ، وآخر حول المناهج الفلسطينية واثرائها، وخطط الوزارة للنهوض بواقع العملية التعليمية.

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