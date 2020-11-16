شاهد: وكيل وزارة الصحة بغزة يتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي





واطمأن أبو الريش، وفق ما قالت وزارة الصحة، على جودة ومأمونية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفر الإمكانيات الطبية والمستلزمات الوقائية التي تمكن الطواقم من تأدية واجبها بـأعلى درجات السلامة.



وأثنى أبو الريش على التزام وعمل الطواقم العاملة التي تؤمن برسالتها، وتشكل خط الدفاع الأول في هذه الظروف القاسية، مؤكداً أن ما تقوم به طواقم وزارة الصحة، هو مفخرة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.





يأتي ذلك، في وقت يشهد فيه قطاع غزة، ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا).





وسجلت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الاثنين، أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.

















رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الصحة، بغزة، د. يوسف أبو الريش، مساء اليوم الاثنين، سير العمل في أقسام الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي.