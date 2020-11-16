شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 4 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة العامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 4 منشآت غير ملتزمة
رام الله - دنيا الوطن
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بعدة جولات ميدانية، اليوم.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتمت زيارة ومتابعة 174 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 167 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان ثلاث منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لأربع منشآت غير ملتزمة.

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