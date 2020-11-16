فلسطين تستقبل وفداً طبياً روسياً متخصصاً بعلاج مرضى (كورونا)

مع الأطباء الفلسطينيين، وستستمر زيارة الوفد لأسبوعين.







رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزارة الصحة الفلسطينية، وفداً طبياً روسياً متخصصاً بعلاج مرضى (كوفيد- 19)، (كورونا).وقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، خلال استقبال الوفد الطبي الروسي، مساء اليوم الاثنين: إن هذه اللفتة الروسية، دليل على متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والروسي.وحضر استقبال الوفد، السفير الروسي في فلسطين، غوتشا بواتشيدزه، و د. مصطفى البرغوثي، رئيس اتحاد لجان الإغاثة الطبية، والوكيل المكلف، د. وائل الشيخ، ومدير عام الرعاية الصحية الأولية، د. كمال الشخرة، ومدير عام ديوان الوزيرة، د. علي عبد ربه.وتابعت وزيرة الصحة، أن القيادة الفلسطينية، تثمن الجهد والدعم الروسي لفلسطين على كافة المستويات.وأضافت، أن الوفد، سيزور عدداً من المستشفيات الحكومة في الضفة الغربية، وسيتشارك خبراته في علاج مرضى (كورونا)