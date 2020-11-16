طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الاثنين، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل أكثر من 453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وأكثر من 300 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الاثنين، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل أكثر من 453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وأكثر من 300 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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