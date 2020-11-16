جو بايدن: ترامب يلعب الغولف ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة (كورونا)

نرامب يلعب الجولف - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن: اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة، في قلب أزمة صحية عالمية، وفي حرب مستمرة مع فيروس (كورونا) "الذي ما زال يتربص بنا".



وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده بمشاركة نائبته، كاميلا هاريس: أن ما يقوم به ترامب تجاه أزمة (كورونا) هو تصرف غير مسؤول، و"بإمكاننا إنقاذ حياة الكثير من الناس"، مشيراً إلى أن "الرئيس يلعب الغولف، ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس (كورونا)".



وتابع بايدن: "لدينا 20 مليون شخص مهددون بفقدان منازلهم، جراء الأزمة الاقتصادية، التي سببها تفشي فيروس (كورونا).



ودعا الرئيس الأمريكي المنتخب، الأميركيين إلى الالتزام بالتباعد والكمامة، خلال عيد الشكر، لافتاً إلى أن الأمر، سيستغرق وقتاً قبل اللقاح، ويجب ارتداء الكمامات لأنها تنقذ الأرواح.



وقال: "رأيت حماسة من زعماء العالم، وأنا على اتصال معهم، وكلنا يعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية".