بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية المواصلات لظهور إصابات (كورونا) فيها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظة بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مقر مديرية المواصلات والنقل على الطرق، بسبب ظهور حالات اصابة بفيروس (كورونا).



وقال حميد، إنه تقرر إغلاق مقر مديرية المواصلات والنقل على الطرق، من صباح غد الثلاثاء وحتى مساء السبت القادم، بسبب ظهور اصابات ومخالطين فيها.



وأضاف: أن هذا الاجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.