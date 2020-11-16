جنين: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، صباح اليوم، عن وفاة مواطن ( 64 عاماً) من بلدة الزبابدة، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، صباح اليوم، عن وفاة مواطن ( 64 عاماً) من بلدة الزبابدة، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وكان المواطن يعاني من أمراض مزمنة، ويخضع للعلاج في قسم العزل بمستشفى جنين الحكومي.
وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة إلى 30 حالة.
وفي تحديث الحالة الوبائية، خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة، فقد سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فيما بلغت حالات الشفاء 12 حالة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 299 حالة موزعة على النحو الآتي:
- عزل منزلي: 279 حالة.
- مستشفى جنين الحكومي: 12 حالة من بينها خمس حالات بالعناية المكثفة.
- المستشفى العسكري: 7 حالات، من بينها 3 حالات بالعناية المكثفة.
وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة إلى 30 حالة.
وفي تحديث الحالة الوبائية، خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة، فقد سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فيما بلغت حالات الشفاء 12 حالة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 299 حالة موزعة على النحو الآتي:
- عزل منزلي: 279 حالة.
- مستشفى جنين الحكومي: 12 حالة من بينها خمس حالات بالعناية المكثفة.
- المستشفى العسكري: 7 حالات، من بينها 3 حالات بالعناية المكثفة.
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