جنين: تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا)



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة منذ بدء الجائحة إلى 30 حالة.



وفي تحديث الحالة الوبائية، خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة، فقد سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فيما بلغت حالات الشفاء 12 حالة، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 299 حالة موزعة على النحو الآتي:



- عزل منزلي: 279 حالة.



- مستشفى جنين الحكومي: 12 حالة من بينها خمس حالات بالعناية المكثفة.



- المستشفى العسكري: 7 حالات، من بينها 3 حالات بالعناية المكثفة.

وكان المواطن يعاني من أمراض مزمنة، ويخضع للعلاج في قسم العزل بمستشفى جنين الحكومي.