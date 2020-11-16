مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي بإحدى القواعد العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل ضابط في الجيش، في إحدى القواعد العسكرية، وسط إسرائيل.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل ضابط في الجيش، في إحدى القواعد العسكرية، وسط إسرائيل.
وأفادت قناة (كان) بأنه في إحدى قواعد الجيش، أسفر اليوم حادث عمل عن مقتل ضابط صف في الخدمة الدائمة، عندما كان يركب آلية هندسية، في إحدى القواعد العسكرية.
وأضافت: أن القتيل يدعى "شاحَر زاده" 45 عاماً، وكان يخدم في هيئة الاستخبارات، وتحقق الشرطة العسكرية في ظروف الحادث.
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