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دولي

البيت الأبيض يطلب من (بنتاغون) الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان

البيت الأبيض يطلب من (بنتاغون) الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض، طلب من وزارة الدفاع (بنتاغون)، الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان.

وأفادت قناة (سي إن إن): بأن هناك أوامر صدرت لوزارة الدفاع، بتخفيض عدد القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، خلال الفترة المتبقية من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

يشار إلى أن ترامب، خسر في انتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أجريت في الثالث من الشهر الجاري، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

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