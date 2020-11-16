البيت الأبيض يطلب من (بنتاغون) الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان





يشار إلى أن ترامب، خسر في انتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أجريت في الثالث من الشهر الجاري، أمام المرشح الديمقراطي، جو بايدن.





رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الاثنين، إن البيت الأبيض، طلب من وزارة الدفاع (بنتاغون)، الاستعداد للانسحاب من العراق وأفغانستان.وأفادت قناة (سي إن إن): بأن هناك أوامر صدرت لوزارة الدفاع، بتخفيض عدد القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، خلال الفترة المتبقية من إدارة الرئيس دونالد ترامب.