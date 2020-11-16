بريطانيا: تسجيل انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت بريطانيا اليوم الاثنين، انخفاضاً لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 21363 إصابة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



ووصل عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، إلى مستوى 1390681 حالة، فيما تم رصد 213 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 52147 متوفيا.



رام الله - دنيا الوطن