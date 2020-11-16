اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الاثنين، مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأن عدة دوريات احتلالية اقتحمت البلدة قبل أن تندلع مواجهات مع عشرات الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



