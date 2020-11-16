قلقيلية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع سبع إصابات، و"عزون"، إصابة واحدة، و"جينصافوط"، بواقع خمس إصابات.



وأعلنت المحافظة تعافي خمس حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 200 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الاثنين، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 13 إصابة من المخالطين.