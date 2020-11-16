مجدلاني يشيد بالعلاقات الفلسطينية القبرصية





رام الله - دنيا الوطنأشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. احمد مجدلاني بالعلاقات التاريخية التي تربط قبرص وفلسطين، وبالموقف القبرصي الداعم للشعب الفلسطيني وقيادته الساعي لنيل حقوقه الوطنية.وأضاف خلال لقائه ممثل قبرص لدى دولة فلسطين سافاس فلاديميرو اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين، نقدر جهدكم ودوركم المتميز في تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين قبرص وفلسطين، ونثمن تواصلكم المستمر في دعم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.وتمنى مجدلاني للممثل القبرصي التوفيق في حياته المهنية، ولجمهورية قبرص الاستقرار والازدهار، مقدما له هدية تذكارية.ومن جانبه، أكد فلاديميرو، على العلاقة الوطيدة والتاريخية التي تربط قبرص حكومة وشعبا مع فلسطين وعلى اهتمام حكومته بالقضية الفلسطينية، ودعمها لعملية سلام عادلة تضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة استنادا لقرارات الشرعية الدولية.وثمن الدعم والتعاون من قبل دولة فلسطين طيلة فترة وجوده ممثلا لبلاده.