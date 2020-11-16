"الأوقاف": إعادة افتتاح مسجد حطين بمحافظة غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، مساء اليوم الاثنين، إعادة افتتاح مسجد حطين بمحافظة غزة، اعتباراً من صلاة فجر يوم غدٍ الثلاثاء.



وأضافت خلال الإيجاز اليومي لفتح وإغلاق المساجد، أن القرار يأتي بعد انتهاء مدة إغلاقه، بسبب فيروس (كورونا).