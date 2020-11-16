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شؤون فلسطينية

"الخارجية": ثلاث وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": ثلاث وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل ثلاث حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية، بالخارج، إلى 301، والإصابات إلى 7036، منذ بدء الجائحة، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وفي هذا السياق، ذكرت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية، للمواطنتين ظريفة طالب صلاح البحيصي (74 عاما)، ولطيفة محمد إسماعيل عابد (79 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 103 حالات.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن إياد محمد أمين (45 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 88 حالة، فيما سجلت 12 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، في كل من: ميتشيغن، وفيلادلفيا، وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4355 إصابة.

وفي تركيا، ذكرت سفارة دولة فلسطين أن أحد موظفيها أصيب بفيروس (كورونا)، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي.

وأضافت السفارة أنها اتخذت جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وأفراد السفارة من الفيروس، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وكذلك التعقيم والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد لدى الجمهورية التركية، مشيرة إلى أنه بهذه الإصابة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس بصفوف جاليتنا في تركيا إلى 33 إصابة.

وفي سياق آخر، أعلن فريق العمل في وزارة الخارجية والمغتربين المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في أميركا أن الجمعية الخيرية للأراضي المقدسة في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك جمعت مبلغ 593 ألف دولار أميركي من أبناء الجالية في الولايتين، وخصصته كمنح للطلبة المحتاجين في عموم الجامعات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن وفدا من الغرفة التجارية في محافظة الخليل غادر اليوم إلى إسطنبول لحضور مؤتمر رجال الأعمال المستقلين "الموصياد"، مضيفة أن رئيس الغرفة التجارية عبده إدريس سلم السفير أحمد الديك درع الغرفة التجارية وهدية تذكارية، تقديرا لجهود الوزارة في تسهيل سفر المواطنين والطلبة ورجال الأعمال.

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