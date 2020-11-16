قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة

مصلى باب الرحمة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مصلى باب الرحمة في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى بمدينة القدس.



ووفق ما نقل موقع (حرية نيوز)، فقد أقدم أربعة من جنود الاحتلال على اقتحام مصلى باب الرحمة وعمدوا إلى تصوير المصلين والمتواجدين في المصلى.