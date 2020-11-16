"المرور" بغزة: وفاة طفلة وإصابة أخرى بجراح خطيرة بحادث سير بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
لقيت طفلة مساء اليوم الاثنين، تبلغ من العمر (3 سنوات) مصرعها، وأصيبت أخرى، في حادث سير بمحافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
لقيت طفلة مساء اليوم الاثنين، تبلغ من العمر (3 سنوات) مصرعها، وأصيبت أخرى، في حادث سير بمحافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة: إن الطفلة مريم أحمد النجار (3 سنوات)، توفيت، وأصيبت طفلة أخرى بجراح خطيرة، إثر صدمهما جيب من نوع نيسان على طريق رفح الغربية بمحافظة خانيونس.
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