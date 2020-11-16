"المرور" بغزة: وفاة طفلة وإصابة أخرى بجراح خطيرة بحادث سير بخانيونس





وقالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة: إن الطفلة مريم أحمد النجار (3 سنوات)، توفيت، وأصيبت طفلة أخرى بجراح خطيرة، إثر صدمهما جيب من نوع نيسان على طريق رفح الغربية بمحافظة خانيونس.

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة مساء اليوم الاثنين، تبلغ من العمر (3 سنوات) مصرعها، وأصيبت أخرى، في حادث سير بمحافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.