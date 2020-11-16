سلفيت: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة بينهم 14 طالبة مدرسة





والإصابات موزعة، وفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، بواقع 15 إصابة في "كفر الديك" منهم 14 طالبة مدرسة.



كما أن هناك أربع إصابات في "ديراستيا"، واثنتين في "الزاوية" وواحد في كل من كفل حارس، وسلفيت، ورافات.





رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الاثنين، بتسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالمحافظة.