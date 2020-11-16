سلفيت: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة بينهم 14 طالبة مدرسة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الاثنين، بتسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالمحافظة.
كما أن هناك أربع إصابات في "ديراستيا"، واثنتين في "الزاوية" وواحد في كل من كفل حارس، وسلفيت، ورافات.
أفادت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الاثنين، بتسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالمحافظة.
والإصابات موزعة، وفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، بواقع 15 إصابة في "كفر الديك" منهم 14 طالبة مدرسة.
كما أن هناك أربع إصابات في "ديراستيا"، واثنتين في "الزاوية" وواحد في كل من كفل حارس، وسلفيت، ورافات.
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