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دولي

بـ "شكل محدود".. الصحة العالمية تعلن موعد توفر لقاح فيروس (كورونا)

بـ "شكل محدود".. الصحة العالمية تعلن موعد توفر لقاح فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الاثنين، إن توفر لقاح فيروس (كورونا) بشكل محدود، سيكون في النصف الأول من 2021.

وكانت عملاق الأدوية الأمريكي "موديرنا"، أعلنت بعد ظهر اليوم أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس (كورونا)، أظهرت فعاليته بنسبة 94.5%.

وذكر بيان للشركة: أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة إصابة متنوعة ومختلفة من أصل لاتيني وأميركي وإفريقي وآسيوي.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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