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غزة: "التنمية" تكشف تفاصيل آلية توزيع المساعدات لأسر شهداء 2014

غزة: "التنمية" تكشف تفاصيل آلية توزيع المساعدات لأسر شهداء 2014
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، لؤي المدهون، إن هناك 1700 عائلة، هم أسر شهداء 2014 مسجلون الآن كحالات اجتماعية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أنه تم إدراج 580 منهم ممن لا يستفيد من برامج المساعدات للوزارة، وجاري العمل على إدراج أعداد أخرى.

وتابع المدهون أنه تم اليوم توزيع طرود بقيمة 350 شيكل في المحافظة الوسطى، لـ 260 أسرة من عوائل شهداء 2014، مؤكداً أن الأسبوع المقبل، سيتم إدراج 525 أسرة من عوائل شهداء 2014 كخطوة ثانية.

وقال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة: إنه جاري العمل كي يستفيد أغلب عائلات شهداء 2014، فيما يتم توزيع الطرود الغذائية من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني وقيمتها (150 – 200 – 350) شيكل.

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