دولي

إيطاليا: تسجيل 27354 إصابة و504 وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إيطاليا: تسجيل 27354 إصابة و504 وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت إيطاليا اليوم الاثنين، تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 27354 إصابة، و504 وفيات بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن انخفاض الإصابات اليومية يعود لعدد الفحوصات التي أجريت يوم أمس الأحد، مبينة أنه تم إجراء 152663 فحص في اليوم الماضي، مقابل 195275 فحص في اليوم السابق، حيث بلغ عدد الإصابات فيه 33979.

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