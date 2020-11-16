الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الاثنين، تسجيل 71 حالة وفاة، و5861 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد إلى 1.843، والإصابات إلى 149.539.



وأدخلت 283 حالة اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة، فيما غادرت 244 حالة المستشفيات بعد شفائها.