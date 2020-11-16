بوتين يوجه وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية بالسودان

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وزارة الدفاع الروسية، بإنشاء مركز لوجيستي للقوات البحرية على الأراضي السودانية.



وأصدر بوتين مرسوما نشر في موقع المعلومات القانونية أعلن فيه مصادقته على مقترح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي في أراضي السودان، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ووجه بوتين عبر المرسوم وزارة الدفاع الروسية بتوقيع هذا الاتفاق نيابة عن حكومة البلاد.