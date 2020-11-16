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وزير الخارجية القطري: ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية والنتيجة مزيد من عدم الاستقرار

وزير الخارجية القطري: ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية والنتيجة مزيد من عدم الاستقرار
أمير دولة قطر والعاهل السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تقدر الجهود التي بذلها أمير الكويت الراحل لحل الأزمة الخليجية، والتي يواصلها الأمير الحالي.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): أن الدوحة تقدر فتح إيران أجواءها أمامها، في ظل الحصار، و"نسعى للحوار المثمر لحل الخلافات بالمنطقة".

وشدد آل ثاني على أنه ليس هناك رابح من الأزمة الخليجية والنتيجة مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الدوحة لم تقم بأي أعمال عدائية ضد دول الحصار.

وقال وزير الخارجية القطري: إننا منفتحون منذ البداية على حوار مبني على الاحترام المشترك واحترام سيادة كل بلد، وكل المزاعم والادعاءات التي وجهت إلى قطر وكانت سببا في فرض الحصار "كانت مغلوطة وزائفة".

وأكد أن واشنطن تعمل مع الدوحة عن كثب للتوصل إلى حل في أفغانستان، معربا عن أمله برؤية تقدم قبل نهاية العام.

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