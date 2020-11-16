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"الصحة" بغزة: هناك 25 منطقة حمراء والفعالية الأكبر لكسر حدة انتشار (كورونا) زيادة الوعي

"الصحة" بغزة: هناك 25 منطقة حمراء والفعالية الأكبر لكسر حدة انتشار (كورونا) زيادة الوعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة د.أشرف القدرة انتشار الفيروس يتسع في القطاع، مشيراً إلى أن هناك مناطق جديدة يتم الإعلان عنها بالحمراء، حيث "وصلنا إلى 25 منطقة حمراء".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "أننا  لا زلنا نتوقع مزيد من تسجيل الإصابات و المشكلة الأساسية هي في تعامل المواطنين وعدم التزامهم".

وأشار القدرة إلى أن هناك خمس حالات شابة مصابة تتواجد في مستشفى غزة الأوروبي، وبالتالي يجب على المواطنين الإلتزام ولا يُخدع الإنسان بصحته، لافتا إلى أن المنظومة الصحية لا زالت قادرة على التعامل مع الإصابات المسجلة ولكن زيادة الإصابات سيضغط عليها وسيؤثر على عملها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن هناك فئة كبيرة من المواطنين لم يلتزموا بإجراءات السلامة، وبالتالي فمن الممكن أن يصابوا وينشروا الوباء، مؤكدًا أنه بقدر ما يكون هناك التزام من المواطنين بقدر ما نكسر من حدة انتشار الوباء في قطاع غزة.

وأردف: أن هناك جهوداً كبيرة بذلت، لتوعية المواطنين بالإلتزام بإجراءات الوقاية، مشيراً إلى أن هناك حالة من الاستهترار والتراخي غير المبرر رغم وجود حملات للتوعية.

وأكد أن الفعالية الأكبر لكسر حدة الانتشار هو زيادة الوعي لدى المواطنين، داعياً المواطنين للجدية في الإلتزام بالضوابط الصحية في حياتهم اليومية.

وشدد القدرة على أن الواقع الصحي مؤلم نتيجة الحصار المستمر على قطاع غزة، مشيراً إلى أن زيادة الإصابات تضغط على المنظومة الصحية و"لدينا 148 حالة منومة ما بين متوسطة لخطيرة داخل مستشفى غزة الأوروبي وبالتالي هناك استنزاف للقدرة السريرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: إن ما وصل إلينا من مساعدات لا يلبي الحد الأدنى من خطتنا وبدأنا بإجراءات الحجر المنزلي للتخفيف من الضغط ولتعزيز القدرة لدى المنظومة الصحية.

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