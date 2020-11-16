خارطة طريق وطنيّة شاملة.. وسائل إعلام عربية تكشف تفاصيل نتائج مباحثات فتح وحماس بالقاهرة





من جهتها نقلت قناة (العربية) عن مصادر لها، أن مصر تسعى لترتيب لقاء موسع للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى تحديد موعد للانتخابات بعد مصالحة شاملة.



وكان وفدا من حركتي فتح وحماس وصلا العاصمة المصرية، القاهرة أمس، لإجراء مباحثات بشأن المصالحة الفلسطينية.

وأضافت أن الاتفاق يشكل منطلقاً وقاعدة لعقد لقاء وطني تحضره الفصائل الفلسطينيّة كافة قريباً.