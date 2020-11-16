الخارجية: دولة فلسطين تؤكد موقفها بعدم التدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دولة فلسطين موقفها التقليدي والثابت، بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أية تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه في ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إلى سفيري دولة فلسطين لدى كل من المملكة المغربية الشقيقة، ولدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، فإن دولة فلسطين تؤكد على موقفها التقليدي والثابت، بأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأن أية تصريحات بخلاف ذلك لا تمثلها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.