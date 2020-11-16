عثمان: مستوطنون هاجموا ممثلي الدول الاوروبية اثناء زيارتهم الاحتجاجية لمستوطنة (جفعات هاماتوس)

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رام الله - دنيا الوطن

قال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي: "إن مجموعة من المستوطنين هاجمت ممثلي الدول الاوروبية الذي نظموا زيارة إحتجاجية الى مستوطنة "جفعات هاماتوس" جنوب القدس المحتلة، رفضا لقرار توسعتها بـ1257 وحدة استيطانية جديدة".



وبين عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المستوطنين حاولوا عرقلة الزيارة إلا أن ممثلي الدول الأوروبية أصروا على استكمالها.



وقال عثمان: "إن زيارة ممثلي الاتحاد الاوروبي في فلسطين لمستوطنة جفعات هامتوس هدفت الى جمع المعلومات وما ستحدثه الوحدات الاستيطانية الجديدة من مخاطر على التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم".



وأكد رؤساء البعثات، أن من شأن توسيع المستوطنة وبناء حي جديد فيها قطع التواصل الجغرافي بين مدينتي القدس وبيت لحم.