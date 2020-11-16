شؤون فلسطينية

عثمان: مستوطنون هاجموا ممثلي الدول الاوروبية اثناء زيارتهم الاحتجاجية لمستوطنة (جفعات هاماتوس)

عثمان: مستوطنون هاجموا ممثلي الدول الاوروبية اثناء زيارتهم الاحتجاجية لمستوطنة (جفعات هاماتوس)
رام الله - دنيا الوطن
قال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي: "إن مجموعة من المستوطنين هاجمت ممثلي الدول الاوروبية الذي نظموا زيارة إحتجاجية الى مستوطنة "جفعات هاماتوس" جنوب القدس المحتلة، رفضا لقرار توسعتها بـ1257 وحدة استيطانية جديدة".

وبين عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المستوطنين حاولوا عرقلة الزيارة إلا أن ممثلي الدول الأوروبية أصروا على استكمالها.

وقال عثمان: "إن زيارة ممثلي الاتحاد الاوروبي في فلسطين  لمستوطنة جفعات هامتوس هدفت الى جمع المعلومات وما ستحدثه الوحدات الاستيطانية الجديدة من مخاطر على التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم".  

وأكد رؤساء البعثات، أن من شأن توسيع المستوطنة وبناء حي جديد فيها قطع التواصل الجغرافي بين مدينتي القدس وبيت لحم.

أخبار ذات صلة

شحنة مستلزمات طبية لغزة الاسبوع المقبل.. طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني

شحنة مستلزمات طبية لغزة الاسبوع المقبل.. طالع قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني

القدرة: نحذر المواطنين من تطور الحالة الوبائية خصوصاً مع حلول فصل الشتاء

القدرة: نحذر المواطنين من تطور الحالة الوبائية خصوصاً مع حلول فصل الشتاء

رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يحتجون على توسعة مستوطنة (جفعات هاماتوس) بالقدس

رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يحتجون على توسعة مستوطنة (جفعات هاماتوس) بالقدس

ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا) في سجون الاحتلال إلى 132

ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا) في سجون الاحتلال إلى 132

هل ستتغير سياسة التعامل مع مصابي (كورونا) بقطاع غزة؟

هل ستتغير سياسة التعامل مع مصابي (كورونا) بقطاع غزة؟

منتدى دراسات الخليج في دورته السابعة يناقش الصناديق السيادية والعلاقة مع إيران

منتدى دراسات الخليج في دورته السابعة يناقش الصناديق السيادية والعلاقة مع إيران

مالية غزة: صرف بدل المياومة اليوم الاثنين بكافة فروع البريد

مالية غزة: صرف بدل المياومة اليوم الاثنين بكافة فروع البريد

الرئيس عباس: وليد المعلم كرس حياته لخدمة قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: وليد المعلم كرس حياته لخدمة قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يحتجون على توسعة مستوطنة (جفعات هاماتوس) بالقدس

رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يحتجون على توسعة مستوطنة (جفعات هاماتوس) بالقدس

ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا) في سجون الاحتلال إلى 132

ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ (كورونا) في سجون الاحتلال إلى 132

منتدى دراسات الخليج في دورته السابعة يناقش الصناديق السيادية والعلاقة مع إيران

منتدى دراسات الخليج في دورته السابعة يناقش الصناديق السيادية والعلاقة مع إيران

مستوطنون يجمعون الأموال لتهويد الخليل ومضاعفة عددهم

مستوطنون يجمعون الأموال لتهويد الخليل ومضاعفة عددهم

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية في سلفيت

مجدداً.. إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير محمد خليل تزامناً مع زيارة عائلته

مجدداً.. إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير محمد خليل تزامناً مع زيارة عائلته

تيسير خالد: مايك بومبيو عنصري شبه فاشي يؤيد الاستيطان الإسرائيلي بشكل أعمى

تيسير خالد: مايك بومبيو عنصري شبه فاشي يؤيد الاستيطان الإسرائيلي بشكل أعمى

معروف: الإغلاق التام لا يقضي على فيروس (كورونا) ونسعى لعدم الوصول إليه

معروف: الإغلاق التام لا يقضي على فيروس (كورونا) ونسعى لعدم الوصول إليه

منوعات

تامر حسني يخرج عن صمته بقضيته الأسرية المثيرة للجدل

تامر حسني يخرج عن صمته بقضيته الأسرية المثيرة للجدل

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها &#34;إلي بيضحكها&#34;؟

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها "إلي بيضحكها"؟

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

عربي

البحرين تُعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

البحرين تُعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

طرد الشابة الأردنية أماني الخطاطبة من طائرة أمريكية واعتقالها

طرد الشابة الأردنية أماني الخطاطبة من طائرة أمريكية واعتقالها