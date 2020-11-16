دولي

شركة أدوية بريطانية تعلن نجاح لقاح لـ(كورونا) بنسبة 94%

شركة أدوية بريطانية تعلن نجاح لقاح لـ(كورونا) بنسبة 94%
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة (موديرنا) للأدوية، في بيان الاثنين، أن لقاحها لفيروس (كورونا)، أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94,5%.

وذكر البيان، أن لقاحها لـ(كورونا) حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5%، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكانت الشركة البريطانية، قالت في وقت سابق إنها ستطلب "الإذن الطارئ" من الهيئات الصحية إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70% على الأقل.

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