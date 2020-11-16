البحرين تُعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، وزير الخارجية السابق، خالد بن أحمد آل خليفة، عن تعازيه بوفاة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.



وكتب الوزير السابق في تغريدة على (تويتر)، اليوم الاثنين: "رحم الله السيد وليد المعلم، الأخ الوفي، والدبلوماسي القدير في الأوقات الصعبة، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفاة الوزير وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز (79 عاماً).