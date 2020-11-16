دولي

بوريس جونسون يكشف عن وضعه بعد مخالطته مصاباً بـ (كورونا)

بوريس جونسون يكشف عن وضعه بعد مخالطته مصاباً بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه بصحة جيدة، بعد أن خالط مصاباً بمرض (كوفيد- 19)، ولكنه سيقود الحكومة عبر تطبيق (زووم)، وسيعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت.

وتأتي أحدث مشاكل جونسون مع (كوفيد- 19) بعد أسبوع صاخب أُطيح فيه بأكبر مستشاريه، دومينيك كامينجز، بعد خلافه مع فصيل منافس بقيادة خطيبته والمتحدثة الجديدة باسمه، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ومن شقة تطل على داونينغ ستريت، سيتعين على جونسون، أن يحارب أسوأ تفش لـ (كوفيد-19) في أوروبا، وأن يتحلى بالدبلوماسية اللازمة للتوصل في غضون أيام إلى اتفاقية تجارة ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في تغريدة: "أشعر أنني على خير ما يرام.. جسدي مليء بالأجسام المضادة".

وأضاف جونسون (56 عاماً): "هناك الكثير يمكن قوله عبر وزوم بالطبع، ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى".

وأعلن جونسون يوم الأحد، أن وحدة الفحص والتعقب التابعة لخدمة الصحة الوطنية، طلبت منه أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين، بعدما ثبتت إصابة النائب في مجلس العموم، لي أندرسون، الذي حضر اجتماعاً لمدة 35 دقيقة معه يوم الخميس، بفيروس (كورونا).

وعندما أصيب جونسون بمرض (كوفيد- 19) في شهر آذار/ مارس الماضي، كان "في حالة إنكار للمرض"، لكن انتهى به الأمر، إلى الاستعانة بقناع أكسجين في وحدة للعناية المركزة، وتغيب عن العمل لمدة شهر تقريباً.

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