شؤون فلسطينية

هل ستتغير سياسة التعامل مع مصابي (كورونا) بقطاع غزة؟

هل ستتغير سياسة التعامل مع مصابي (كورونا) بقطاع غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور معتصم صلاح، مدير مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة: "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من سياسة التعامل مع المصابين بـ (كورونا) مع زيادة أعداد الإصابات، وهي سياسة العزل المنزلي".

وأضاف صلاح، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الاثنين: "هناك إشاعات انتشرت مؤخراً بأن المصاب مخير بين العزل المنزلي والعزل في مراكز العزل، وهذا الأمر غير صحيح، وسيتم عزل كل المرضى منزلياً، عدا الحالات التي تحتاج رعاية صحية أو الذي لا تتوفر الشروط الصحية لعزله في المنزل".

وأوضح صلاح، أنه لا يمكن أن تتحمل المنظومة الصحية لوحدها هذه الأزمة، وأنه يجب أن تكون هناك مشاركة، وتحمل للمسؤولية من قبل المجتمع.

وفي السياق، أشار مدير مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة سياسات، وإجراءات العزل المنزلي، وحسب هذه السياسة، سيكون هناك زيارة أولى للمصابين ما بين اليوم الثاني والثالث، وهدفها التقييم الصحي للمصاب وتقييم المنزل من حيث ملاءمته للعزل المنزلي أم لا، وزيارة أخرى قبل إنهاء العزل المنزلي؛ للتأكد من خلو المصاب من أي أعراض للإصابة.

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