شؤون فلسطينية

منتدى دراسات الخليج في دورته السابعة يناقش الصناديق السيادية والعلاقة مع إيران

منتدى دراسات الخليج في دورته السابعة يناقش الصناديق السيادية والعلاقة مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدورة السابعة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، وذلك في الفترة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر- 3 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

ويبحث المنتدى في هذا العام موضوع صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضوعًا رئيسًا أوَّلَ في محور القضايا الداخلية، كما يبحث علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيران موضوعًا رئيسًا ثانيًا في محور العلاقات الدولية.

وتتوزع جلسات محور صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون على موضوعات وقضايا متصلة بتجارب هذه الدول واستراتيجياتها في إدارة صناديقها السيادية، وحوكمتها، ودور هذه الصناديق في التنويع الاقتصادي، وغير ذلك.

ويركز محور علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيران على أسس هذه العلاقة، والتنافس الجيوسياسي الذي يميزها، وأمن الطاقة في منطقة الخليج، واستجابة دول الخليج للتحديات الأمنية، وتأثير القوى الإقليمية والدولية في العلاقة بين دول الخليج وإيران، والتوتر الأميركي- الإيراني وانعكاساته على منطقة الخليج، وغيرها.

ويتم تناول هذه الموضوعات في 27 ورقة موزّعة على 8 جلسات، إضافةً إلى محاضرتين عامتين يلقيهما الأستاذ في معهد الدراسات السياسية بباريس، جياكومو لوتشياني بعنوان "تحديات إدارة صناديق الثروة السيادية" في محور القضايا الداخلية، والأستاذة في مدرسة إدموند إيه والش للخدمة الخارجية، شيرين هنتر بعنوان "العوامل المؤثرة في تشكيل علاقات إيران مع دول الخليج" في محور العلاقات الدولية.

ويشارك في المنتدى مجموعة من الباحثين العرب والأجانب؛ منهم خالد شمس العبد القادر، ومحمد غانم الرميحي، وظافر العجمي، ونايف نزال الشمري، وفيصل حمد المناور، ودانيا ظافر، ويوسف بن حمد البلوشي، وفهد يوسف الفضالة، ومحمد عمر باطويح، وعبد الله الغيلاني، وخوان كول، وروس هاريسون، وسارة بازبوندي، وجودت بهجت، ومحمد آية الله طبار، وجون كالابريسي، وعلي فتح الله نجاد، وآخرون.

ويُنظَّم المنتدى هذا العام عن بُعد عبر منصة (زووم) لمؤتمرات الفيديو، وسيبث عبر حسابات المركز العربي على شبكات التواصل الاجتماعي، على نحوٍ يتيح للجمهور العام متابعة أعماله.

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