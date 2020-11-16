مالية غزة: صرف بدل المياومة اليوم الاثنين بكافة فروع البريد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف بدل المياومة عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، اليوم الاثنين.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية الصرف، ستكون عبر كافة فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.