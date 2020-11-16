مالية غزة: صرف بدل المياومة اليوم الاثنين بكافة فروع البريد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف بدل المياومة عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، اليوم الاثنين.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية الصرف، ستكون عبر كافة فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف بدل المياومة عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، اليوم الاثنين.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية الصرف، ستكون عبر كافة فروع البريد المنتشرة في قطاع غزة.
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