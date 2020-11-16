شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: وليد المعلم كرس حياته لخدمة قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: وليد المعلم كرس حياته لخدمة قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، الذي كرس جل حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، وفي دعم قضايا أمتنا المجيدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس في برقة التعزية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لعائلة المرحوم الكريمة، ولحكومة وشعب سوريا الشقيق، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم والجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بكل الخير والسلام"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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