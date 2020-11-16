مجدداً..إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير محمد خليل تزامناً مع زيارة عائلته





وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الإثنين، أن الأسير محمد خليل، وهو من سكان بلدة المزرعة الغربية في رام الله، والمحكوم بالسّجن المؤبد إضافة إلى (25) عاماً، يُعاني أوضاعاً نفسية وعصبية صعبة، نتجت بسبب ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام

2006، ورغم وضعه النفسي الصعب تواصل إدارة السجون عزله إنفرادياً منذ سنوات، وتُمعن في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحقه، ومنها حرمان عائلته من زيارته.





واعتبر نادي الأسير أن استمرار عزل الأسير محمد خليل الذي فقدَ والديه خلال فترة اعتقاله، إضافة إلى حرمانه من الزيارة، والتعمد بنقله المتكرر بين السجون؛ جريمة.





ووجهت عائلة الأسير محمد خليل مطالبتها لكافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة الضغط على إدارة سجون الاحتلال، بالسماح لها بزيارته، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة له.







رام الله - دنيا الوطننقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير محمد جبران خليل (37 عاماً)، من عزل سجن "ريمون" إلى الرملة، تزامناً مع زيارة العائلة له، ووفقاً لعائلته فإن إدارة السجون، ومنذ قرابة العام،تتعمد بنقله من السجن الذي يقبع فيه إلى سجن آخر تزامناً مع موعد زيارتها له.