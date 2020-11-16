معروف: الإغلاق التام لا يقضي على فيروس (كورونا) ونسعى لعدم الوصول إليه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن الإغلاق التام لا يقضي على فيروس (كورونا)، حتى لو استمر الإغلاق شهراً أو ما يزيد، وبالتالي هناك مساعٍ لعدم الوصول للإغلاق التام أو تأخيره باتخاذ إجراءات قد تبدو للمواطنين محدودة.



وقال معروف، لإذاعة (صوت القدس): "نجتهد في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها، لمحاولة بقاء عجلة الحياة تدور في كافة قطاعات المجتمع؛ حتى لا تشكل حالة ضغط، مثلما حدث سابقاً عند إغلاق القطاع بشكل تام، وما نتج عنه من تبعات على كافة شرائح المجتمع".



وأضاف: "القرارات التي تم اتخاذها قد تكون قاسية وتمس ببعض شرائح المجتمع، ولكن تنفيذها يأتي في إطار تأخير أو منع الوصول للإغلاق التام، الذي بالتأكيد يؤثر على كافة قطاعات المجتمع وليس قطاعاً بعينه".



وفي السياق، أكد معروف، أن تقليص الفترة الزمنية لإغلاق المحال التجارية والمؤسسات، يهدف للحد من تنقل المواطنين والمخالطة بشكل كبير، لافتاً إلى أن زيادة الإصابات عن الحد وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، تصبح عاملاً كبيراً في انتشار ونقل عدوى فيروس (كورونا).