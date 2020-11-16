شؤون فلسطينية

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
 اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 وأوضح مصادر مقدسية، أن 111 مستوطناً، بينهم 75 من طلاب المعاهد الدينية المتطرفة، اقتحموا ساحات الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، قبل أن يتجمعوا في المنطقة الشرقية من المسجد.

وكانت قوات الاحتلال، منحت الأسبوع الماضي المستوطنين نصف ساعة إضافية في اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.

وطالبت جماعات الهيكل، قوات الاحتلال بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين؛ لإفشال مخططات المستوطنين.

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