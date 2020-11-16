الصحة: تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 87.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.





وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 61 عاماً من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، ومواطنة 78 عاماً من بيت لحم، ومواطن 75 عاماً من مخيم العروب بمحافظة الخليل، ومواطن 64 عاماً من الزبابدة في جنين، ومواطنة 55 عاماً من مخيم بلاطة، مواطنة 86 عاماً من بلاطة البلد، ومواطن 76 عاماً من بيزاريا بمحافظة نابلس).





وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 297 حالة في الضفة الغربية (الخليل 6، جنين 12، نابلس 27، طولكرم 13، قلقيلية 18، سلفيت 6، طوباس 8، بيت لحم 81، رام الله والبيرة 126)، قطاع غزة 310.





وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (43)، محافظة نابلس (115)، محافظة بيت لحم (60)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (42)، جنين (22)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (24)، طولكرم (34)، طوباس (10)، قطاع غزة (453)، ضواحي القدس (12).





ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن