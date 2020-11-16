هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، نتائج امتحان الثانوية العامة للأسرى والأسيرات، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي للعام 2020.



وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنها أرسلت كافة العلامات بعد جمعها من السجون إلى وزارة التربية والتعليم، وتم مراجعتها وتدقيقها وفقاً للشروط والمعايير، ومن ثم معادلتها بحسب الاتفاق المبرم بين الوزارة والهيئة، حتى أصبحت على هذا الشكل.



وأضافت، أن كشوفات العلامات لكافة المتقدمين، سيتم تسليمها عبر مديريات وزارة التربية والتعليم كل في محافظته، علماً أن العدد الإجمالي للمتقدمين لهذا العام (461) أسيراً ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير.



وتوجهت بالشكر لوزير التربية والتعليم والطواقم الفنية في الوزارة والهيئة، ولجان التدريس بالسجون على الجهود التي بذلتها من أجل السماح للأسرى بتقديم امتحان الثانوية لهذا العام.



وهنأت الهيئة الأسرى والأسيرات على نجاحهم، مثمنة عزيمتهم وإصرارهم في تحدي السجان الإسرائيلي، بتحويل معتقلات الاحتلال لمدارس ثورية، وإكمال تعليمهم بأقل الإمكانيات.