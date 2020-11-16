مادورو للرئيس عباس: فنزويلا ستواصل دعمها لحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده ستواصل دعمها للفلسطينيين، وحقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.





جاء ذلك، في برقية تهنئة أرسلها مادورو، إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 32 لإعلان الاستقلال، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطنوأشاد مادورو، في برقيته بنضال الشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكداً في الوقت ذاته، رفض بلاده للانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي زادت بدعم من إدارة ترامب، وأدت إلى مزيد من التدهور في حياة الشعب الفلسطيني.