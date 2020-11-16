الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عمليات دهم واعتقالات، طالات عدداً المواطنين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.



واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عز الدين الزهور، و الشاب أسيد صبري الزهور، بعد دهم منزليهما في بلدة بيت كاحل بالخليل.



واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الفتى باسل هيثم بدوي (16 عاماً)، ووليد عبد اللطيف جوابرة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت الشقيقين وائل ومحمد موسى جبارين، بعد أن فتشت منزلهما.



وداهمت قوات الاحتلال مناطق خلة العين والمقطم ووسط البلدة، واقتحمت عدة منازل، وفتشتها، وعاثت بمحتوياتها خرابا، واعتقلت الشاب أيسر محمد محسن الزعاقيق (18 عاماً) واقتادته إلى داخل مستوطنة (كرمي تسور) شمال الخليل.



وسلمت قوات الاحتلال في بيت أمر، الشاب محمود شوكت عبد الرحمن علقم (18 عاماً) استدعاء لمراجعة مخابراتها فيما يسمى مركز تحقيق (عصيون) شمال الخليل.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلاً، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزاً، وفق التقرير.



وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلاً، مقابل (94) منزلاً تمت مداهمتها الشهر السابق.