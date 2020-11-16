شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عمليات دهم واعتقالات، طالات عدداً المواطنين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عز الدين الزهور، و الشاب أسيد صبري الزهور، بعد دهم منزليهما في بلدة بيت كاحل بالخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الفتى باسل هيثم بدوي (16 عاماً)، ووليد عبد اللطيف جوابرة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت الشقيقين وائل ومحمد موسى جبارين، بعد أن فتشت منزلهما.

وداهمت قوات الاحتلال مناطق خلة العين والمقطم ووسط البلدة، واقتحمت عدة منازل، وفتشتها، وعاثت بمحتوياتها خرابا، واعتقلت الشاب أيسر محمد محسن الزعاقيق (18 عاماً) واقتادته إلى داخل مستوطنة (كرمي تسور) شمال الخليل.

وسلمت قوات الاحتلال في بيت أمر، الشاب محمود شوكت عبد الرحمن علقم (18 عاماً) استدعاء لمراجعة مخابراتها فيما يسمى مركز تحقيق (عصيون) شمال الخليل.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلاً، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزاً، وفق التقرير.

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، حيث طالت (159) منزلاً، مقابل (94) منزلاً تمت مداهمتها الشهر السابق.

أخبار ذات صلة

معروف: الإغلاق التام لا يقضي على فيروس (كورونا) ونسعى لعدم الوصول إليه

معروف: الإغلاق التام لا يقضي على فيروس (كورونا) ونسعى لعدم الوصول إليه

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

الأسرى للدراسات : 5333 أسيراً فلسطينياً اجتازوا امتحانات الثانوية العامة في السجون الإسرائيلية

الأسرى للدراسات : 5333 أسيراً فلسطينياً اجتازوا امتحانات الثانوية العامة في السجون الإسرائيلية

الصحة: تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية

الصحة: تسجيل سبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

مادورو للرئيس عباس: فنزويلا ستواصل دعمها لحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم

مادورو للرئيس عباس: فنزويلا ستواصل دعمها لحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا

الاحتلال يهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا

إصابة أسير بفيروس (كورونا) في قسم المعبار في سجن &#34;عوفر&#34;

إصابة أسير بفيروس (كورونا) في قسم المعبار في سجن "عوفر"

الاحتلال يهدم منشأة تجارية قيد الإنشاء في دير شرف

الاحتلال يهدم منشأة تجارية قيد الإنشاء في دير شرف

منوعات

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها &#34;إلي بيضحكها&#34;؟

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها "إلي بيضحكها"؟

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

عربي

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين &#34;سيف العرب&#34;

قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين "سيف العرب"

مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني

مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني