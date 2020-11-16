عربي

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما
رام الله - دنيا الوطن
يجري سلاحا الجو السوداني والمصري، تدريبات جوية مشتركة، وذلك بعد نحو أسبوعين من زيارة، قام بها وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم.

وانطلقت بقاعدة "عوض خلف الله بمروي" السودانية، فعاليات المناورات الجوية (نسور النيل 1)، ومع اكتمال وصول القوات المصرية المشاركة، من المنتظر أن تختتم الفعاليات التي تشمل عددا من التدريبات والتمارين الخاصة بإدارة الأعمال الجوية المشتركة، إلى جانب استخدام أسلحة الجو المختلفة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتجري الترتيبات لتنفيذ بعض المشاريع التدريبية بين الجانبين، خلال نهاية هذا العام والعام المقبل 2021.

وتأتي هذه التدريبات، بعد زيارة قام بها رئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد حجازي، للخرطوم، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وإجراء مباحثات عسكرية بين الجانبين، تم الاتفاق خلالها على التوسع في مجالات التعاون العسكري من دورات تأهيلية وتدريب مشترك، ليشمل كافة التشكيلات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية.





أخبار ذات صلة

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

طرد الشابة الأردنية أماني الخطاطبة من طائرة أمريكية واعتقالها

طرد الشابة الأردنية أماني الخطاطبة من طائرة أمريكية واعتقالها

قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين &#34;سيف العرب&#34;

قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين "سيف العرب"

مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني

مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني

الجزائر تستعد لإعادة فرض قيود (كورونا)

الجزائر تستعد لإعادة فرض قيود (كورونا)

مركز أوبئة أردني: أكثر من مليون إصابة بفيروس (كورونا) في المملكة

مركز أوبئة أردني: أكثر من مليون إصابة بفيروس (كورونا) في المملكة

شرطة دبي تُوضح حقيقة اعتقال إسرائيليين صورا مبانٍ حكومية في الإمارات

شرطة دبي تُوضح حقيقة اعتقال إسرائيليين صورا مبانٍ حكومية في الإمارات

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

الديمقراطية: استقبال الإمارات وفد من المستوطنين وشراء منتجاتهم خطوة معيبة

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

هيئة الأسرى تُعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال للعام 2020

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

الديمقراطية: مواقف الشرعية الدولية والاتحاد الأوروبي من الاستيطان صفعة على وجه إدارة ترامب

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستدعي آخر من الخليل

الاحتلال يهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا

الاحتلال يهدم منشآت صناعية في بلدة عناتا

إصابة أسير بفيروس (كورونا) في قسم المعبار في سجن &#34;عوفر&#34;

إصابة أسير بفيروس (كورونا) في قسم المعبار في سجن "عوفر"

الاحتلال يهدم منشأة تجارية قيد الإنشاء في دير شرف

الاحتلال يهدم منشأة تجارية قيد الإنشاء في دير شرف

منوعات

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها &#34;إلي بيضحكها&#34;؟

شاهد: ماذا أضافت ياسمين صبري لزوجها "إلي بيضحكها"؟

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

(الهيبة) تحت سطوة تيم حسن..وانتقادات لاذعة له

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

عربي

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

مناورات جوية بين السودان ومصر وتدريبات مرتقبة بينهما

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

من هو وليد المعلم وزير الخارجية السوري الراحل؟

قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين &#34;سيف العرب&#34;

قوات أردنية تتوجه إلى مصر للمشاركة في تمرين "سيف العرب"

مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني

مصر: إسرائيل تعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني